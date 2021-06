De oostelijke helft van het land is donderdagavond getroffen door flinke hagel - en onweersbuien met plaatselijk in korte tijd veel neerslag. In een paar uur tijd viel er zo’n 70 millimeter regen en er kwamen hagelstenen naar beneden met een doorsnede tot 3 centimeter. Op de A50 bij het knooppunt Valburg kregen weggebruikers de volle laag van een hagelbui waarbij het wegdek wit kleurde.