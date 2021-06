Exotische huisdieren in de Europese Unie (EU) dragen in een op de zeven gevallen zoönosen bij zich. Dat zijn op mensen overdraagbare infectieziektes die voorkomen bij onder meer zilvervossen en Amerikaanse eekhoorns, meldt Stichting AAP. Bij exotische zwerfdieren is in de helft van de gevallen sprake van zo’n ziekte. In veel Nederlandse gevallen gaat het dan om wasberen.