Adyen opnieuw grootste daler in licht lagere AEX-index

De AEX-index in Amsterdam is donderdag licht lager gesloten. Betalingsdienstverlener Adyen was, net als een dag eerder, opnieuw de grootste daler. De beurzen elders in Europa lieten wisselende uitslagen zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt. Donderdag kwamen al gegevens naar buiten die wijzen op verdere verbetering van de arbeidsmarkt in ’s werelds grootste economie.