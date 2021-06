Een derde van de vrachtwagenchauffeurs en een vierde van de buschauffeurs valt soms bijna achter het stuur in slaap. Dat stelt de European Transport Workers’ Federation (ETF) in een donderdag verschenen rapport. Voor het onderzoek zijn 2861 chauffeurs ondervraagd. Vakbond FNV bevestigt dat beeld, ook binnen Nederland. De ETF is een vakbondskoepel die tweehonderd Europese transportbonden vertegenwoordigt.