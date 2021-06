De politie heeft donderdagmiddag in een verlaten loods in het Limburgse Brunssum meer dan 35.000 liter drugsafval gevonden. Het afval was afkomstig van de productie van synthetische drugs en zat in twee grote trailers. Een van die trailers bevatte 35 vaten van elk duizend liter afval. In de andere trailer lagen kleinere vaten met drugsafval, zei een woordvoerder van de politie.