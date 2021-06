In het Groningse Siddeburen is woensdagavond een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van opruiingen en bedreigingen. Hij is één van de drie makers van het online Red Pill Journal, twittert het Openbaar Ministerie Den Haag. Een van de medemakers twittert donderdagmiddag dat het om Wouter R. gaat.