‘Gerechtshof torpedeert lockdown en contactenverboden Mallorca’

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft volgens Spaanse media bepaald dat de regioregering van de eilandengroep waar Mallorca en Ibiza toe behoren, niet de bevoegdheid heeft overal een avondklok en contactbeperkingen af te kondigen. Sinds in heel Spanje de strenge noodtoestand is opgeheven, mag volgens de opperrechters een regioregering niet zulke ingrijpende maatregelen nemen tegen de bewegingsvrijheid, tegen het recht samen te komen of tegen sociale contacten van inwoners.