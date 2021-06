Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet met nieuwe initiatieven komt om mensen die via het grote vaccinatieprogramma moeilijk aan bod komen toch nog een prik aan te bieden. De PvdA en ChristenUnie pleitten donderdag in een coronadebat voor mobiele priklocaties. D66 sprak de hoop uit dat jongeren vanaf 12 jaar met een medische aandoening snel een prik kunnen krijgen.