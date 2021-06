Het zou niet meer dan logisch zijn om reisorganisaties coronatesten te laten afnemen voor vertrek. Dat zegt koepelorganisatie ANVR in een eerste reactie op de brief van ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer over het al dan niet vergoeden van coronatests voor vakantiegangers.