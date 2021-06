De provincies betaalden boeren vorig jaar bijna 32 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dit is 6 miljoen euro meer dan in 2019, meldt uitvoeringsorganisatie BIJ12. Agrariërs kunnen bij de provincies een tegemoetkoming voor faunaschade aanvragen wanneer beschermde diersoorten schade veroorzaken aan bijvoorbeeld landbouwgewassen of vee.