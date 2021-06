Amerikaanse arbeidsmarkt in focus op Europese beurzen

Op de Europese beurzen wordt donderdag vooral uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Dat rapport vormt een belangrijke indicator voor het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag op het programma staat. Ook worden later op de dag de wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten bekendgemaakt. De situatie op de arbeidsmarkt is van belang aangezien de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve.