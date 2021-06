Als het gaat om ‘gezondheid’ zitten er grote verschillen tussen de verschillende soorten hummus die te koop zijn in de supermarkt. Dat stelt de Consumentenbond, die de samenstelling van 78 soorten hummus bekeek. Volgens de bond krijgt 37 procent van de hummus de zogenoemde Nutri-Score A, de rest Nutri-Score B (42 procent) of C (21 procent).