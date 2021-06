Proces Marengo bespreekt dossier moord misdaadblogger Martin Kok

De rechtbank bespreekt donderdag in het liquidatieproces Marengo de dossiers rond de moord en de daaraan voorafgaande poging tot moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok (49). Hij werd op 8 december 2016 op de parkeerplaats van een seksclub in Laren doodgeschoten. Op 2 juli van dat jaar ontdekte Kok een bom onder zijn auto, die op dat moment geparkeerd stond op de Amsteldijk in Amsterdam vlakbij een vol terras van een café. Het zeer zware explosief kon tijdig onschadelijk worden gemaakt.