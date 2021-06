Economisch herstel VS gaat sneller ondanks reeks problemen

Het economisch herstel in de Verenigde Staten is de afgelopen weken versneld, ook toen een reeks problemen voor tegenslag zorgde. Dan gaat het onder andere om complicaties in de toeleveringsketen, problemen met het vinden van geschikt personeel en oplopende prijzen. Dat schrijft de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve in zijn Beige Book. Dat rapport is gebaseerd op informatie van de twaalf regionale banken van de Fed in de afgelopen weken.