Britse literatuurprijs Booker voor het eerst naar Fransman

De Britse International Booker Prize is voor het eerst gewonnen door een Fransman. David Diop won dit jaar de prijs van omgerekend 58.000 euro samen met zijn vertaalster Anna Moschovakis. Diop won met zijn roman die in het Engels is verschenen als At night all blood Is black. Het is de tweede roman van de in 1966 in Parijs geboren Diop die in Senegal opgegroeide en aan de universiteit van het Zuid-Franse Pau werkt als professor 18e-eeuwse literatuur.