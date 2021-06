Nederland heeft 17,5 miljoen inwoners

Het aantal inwoners van Nederland is gestegen naar 17,5 miljoen. De zogeheten Bevolkingsteller van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is woensdag door die grens gegaan. De teller geeft een onderbouwde schatting, gebaseerd op de meest recente bevolkingscijfers uit april, aangevuld met berekeningen over de groei sindsdien. Het kan zijn dat Nederland al een tijdje boven de grens zit, misschien zijn er nu nog net iets minder inwoners, maar veel zal het niet schelen.