De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst de handel uitgegaan. Daarbij kreeg de graadmeter een zetje van zwaargewicht Shell dat 2,3 procent aan beurswaarde won, geholpen door stijgende olieprijzen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwacht dat de wereldwijde vraag naar energie dit jaar volledig zal herstellen van de coronacrisis. Eerder werd pas in 2023 een herstel voorzien.