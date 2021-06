Voorman van Viruswaarheid Willem Engel hoopt na het geschil met ING een andere bank te vinden om de financiën van de stichting te beheren. Hoewel Viruswaarheid woensdag na een gerechtelijke uitspraak in het gelijk is gesteld, erkent Engel tegenover ANP dat „de relatie is verstoord” door onenigheid over een lening van 50.000 euro.