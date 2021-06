Mogelijk eerst advies over vaccinatie jongeren met medisch risico

De Gezondheidsraad zal bij het beantwoorden van de vraag of het wenselijk is ook jongeren tegen het coronavirus te vaccineren, mogelijk eerst kijken naar de situatie van jongeren uit medische risicogroepen. Voorzitter Bart-Jan Kullberg zei woensdag tegen Tweede Kamerleden dat hij zich „heel goed kan voorstellen” dat het voor hen het belangrijkst is om snel duidelijkheid daarover te krijgen. Het advies zou in verschillende fases kunnen verschijnen, „met de meeste spoed voor de groep met een medisch risico”.