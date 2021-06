Jongere groepen worden uitgenodigd voor Pfizer- of Modernavaccin

Het kabinet neemt het advies van de Gezondheidsraad over om jongere groepen alleen nog tegen corona te vaccineren met Pfizer of Moderna. Dat heeft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge woensdag bekendgemaakt. Dat kan omdat er nu meer vaccins van dit type beschikbaar zijn en de virussituatie het toelaat. De verwachting is dat het hierdoor ongeveer een week langer zal duren voor iedereen haar of zijn eerste prik heeft gehad.