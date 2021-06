Er is een stevige investeringsagenda nodig om uit de coronacrisis te komen en daarbij zijn lastenverzwaringen uit den boze. Daarover zijn alle partijen binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) het eens, zegt voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof over het akkoord dat de vakbonden en werkgevers hebben bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt, waarbij flexwerk aan banden wordt gelegd.