Er moet zo snel mogelijk een verbod komen op het bezit van alle bestanddelen waarmee designerdrugs gemaakt kunnen worden. Het is niet voldoende om alleen het bezit van het eindresultaat, een pilletje, te verbieden, want dan is er razendsnel weer een ander pilletje dat net even anders is samengesteld. Dat schrijven 27 burgemeesters uit het oosten van het land in een brief aan Tweede Kamerleden.