Aegon en Besi aan kop in afwachtende AEX

Verzekeraar Aegon en chiptoeleverancier Besi waren woensdag de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die een kleine plus liet zien. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars en keken alvast uit naar de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die voor donderdag en vrijdag op het programma staan. Het optimisme over de heropening van de economie bleef de algehele stemming op de aandelenmarkten wel ondersteunen. Een sterker dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen zorgde daarbij voor enige terughoudendheid.