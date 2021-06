Advocaten Marengoproces eisen vergeefs aanwezigheid kroongetuige

De advocaten van een aantal verdachten in het liquidatieproces Marengo hebben woensdag vergeefs geëist dat kroongetuige Nabil B. in de rechtszaal verschijnt om te verklaren. B. zegde vorige week zijn medewerking als kroongetuige voorlopig op omdat hij ontevreden is over de manier waarop zijn naasten worden beveiligd. De advocaten vonden dat de rechtbank het weigerachtige gedrag van B. niet langer moest „pikken” en dat zij hem tot verschijnen moest dwingen. De rechtbank ging daar niet in mee.