‘Economie herstelt snel, maar ook risico op bubbel op beurs’

De wereldeconomie lijkt sneller te herstellen dan gedacht en de vooruitzichten voor de Nederlandse economie zien er goed uit, heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Maar door dit optimisme is er ook een risico van bubbelvorming op de aandelenmarkten, zo benadrukte topvrouw Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die ook was uitgenodigd voor de bijeenkomst.