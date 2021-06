Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen kijken of er een manier is om de coronasteun die Booking.com heeft ontvangen over vorig jaar, terug te krijgen. Vorige week werd duidelijk dat het bedrijf miljoenen aan bonussen uitkeert aan de top, vooral in de vorm van aandelen. Dat terwijl het ook loonsteun via de NOW-regeling heeft ontvangen.