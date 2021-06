Advocaten Marengoproces eisen aanwezigheid kroongetuige

Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, moet in de rechtszaal verschijnen om aan zijn verplichtingen als getuige te voldoen. De rechtbank „mag het niet langer pikken” dat B. voorlopig niet wenst te verklaren, omdat het Openbaar Ministerie de beveiliging van zijn gezin niet goed zou hebben geregeld. Dat vindt een aantal advocaten van verdachten in het omvangrijke proces. De rechtbank moet bevelen dat B. alsnog naar de rechtbank wordt gebracht, zeiden zij woensdag aan het begin van de zitting.