Slepende rechtszaak christelijk Pakistaans echtpaar​ stap verder

In de behandeling van de slepende rechtszaak van het christelijke Pakistaanse echtpaar Shagufta en Shafqat is dinsdag weer schot gekomen. Namens de verdediging voerde advocaat Saif-ul-Malook het woord in het gerechtshof in Lahore. Daarna was de zittingstijd voorbij. Het echtpaar, dat in de gevangenis zit, is in beroep gegaan tegen het doodvonnis, dat al in 2014 werd uitgesproken. Daarna werd de behandeling van hun beroep keer op keer uitgesteld of niet afgemaakt.