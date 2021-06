Autofabrikanten helpen Japanse beurs vooruit

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag licht vooruit. Vooral de Japanse autofabrikanten deden goede zaken door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis. Ook hopen beleggers dat de ergste problemen in de autosector die worden veroorzaakt door het wereldwijde chiptekort, waarschijnlijk spoedig achter de rug zullen zijn. De versnelling van het vaccinatieprogramma in Japan zorgde eveneens voor optimisme over de heropening van de binnenlandse economie.