Belaagde agenten moeten betere bescherming krijgen. Dat stelt politiebond ACP in het AD. „De nood is hoog. We zien tientallen heftige bedreigingen per jaar. Dat varieert van een agent wiens voordeur is opgeblazen tot collega’s die zijn aangepakt door motorbendeleden”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. In gesprek met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de bond daarom een aantal voorstellen gedaan.