JBS, ’s werelds grootste vleesverwerker, zegt dat de meeste slachterijen voor rundvlees, varkensvlees en gevogelte woensdag weer operationeel zullen zijn. Een cyberaanval had in de afgelopen dagen een aanzienlijk deel van de Amerikaanse vleesindustrie platgelegd. De aanval met ransomware is waarschijnlijk afkomstig van een uit Rusland opererende criminele organisatie.