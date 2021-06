In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp behandelt de rechtbank in het liquidatieproces Marengo woensdag het deeldossier rond de liquidatie van Samir Erraghib. Hij werd op 17 april 2016 doodgeschoten toen hij voor zijn huis in IJsselstein in zijn auto zat, met zijn zevenjarige dochter naast zich. Het kind bleef ongedeerd.