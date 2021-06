Arrestaties in 181 zaken na tips Opsporing Verzocht

Vorig jaar heeft de politie na tips in 181 zaken die zijn behandeld in Opsporing Verzocht mensen kunnen arresteren. In dat jaar werden in 372 zaken in het programma op televisie en online besproken. Het zogenoemde opsporingspercentage ligt daarmee op 48,7 procent en dat is een record in de ruim 38-jarige historie van het programma, zo werd dinsdag gemeld in Opsporing Verzocht. Het programma staat onder druk, mogelijk krijgt het programma minder zendtijd of moeten de makers het format aanpassen.