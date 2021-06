De PvdA en GroenLinks blijven erbij dat zij alleen samen in een kabinet willen. Dat hebben fractieleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver benadrukt na een gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Daarbij was ook D66-leider Sigrid Kaag, die graag met beide partijen wil samenwerken in wat een „zo progressief mogelijke” coalitie moet worden.