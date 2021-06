De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten gesloten. Maar een nieuw slotrecord voor de Amsterdamse AEX-index zat er uiteindelijk toch niet in. In loop van de handelsdag bereikte de graadmeter nog het hoogste niveau ooit. Maar de koerswinst liep terug omdat beleggers zich toch weer enigszins zorgen begonnen te maken dat de Federal Reserve in de Verenigde Staten zijn steunmaatregelen sneller gaat afbouwen.