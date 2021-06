De brandweer heeft de grote brand bij een winkel in wellnessartikelen in het Veluwse Oldebroek onder controle, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar brak dinsdag rond 16.30 uur door nog onbekende oorzaak een brand uit, drie uur later werd het sein brand meester gegeven. Niemand is bij de brand gewond geraakt.