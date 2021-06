De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een tweede Chinees coronavaccin goedgekeurd voor wereldwijd gebruik. Ruim drie weken geleden werd het vaccin van staatsbedrijf Sinopharm via een noodprocedure geschikt bevonden en dat is nu ook het geval voor het CoronaVac-vaccin van Sinovac, een biofarmaceutisch bedrijf in Peking.