Kerken houden extra inzamelingsactie wegens kosten corona

De kerken houden vanaf dinsdag een extra inzamelingsactie om de kosten van de coronacrisis te bestrijden. Gewoonlijk organiseren de kerken eenmaal per jaar in januari de actie Kerkbalans om geld in te zamelen voor de eigen gemeente of parochie, maar nu is extra geld nodig om de gebouwen en gemeenschappen overeind te houden, zegt woordvoerster Anna Kruse. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de rooms-katholieke kerk, de protestantse kerk, de Oud-Katholieke kerk en de Evangelische Broedergemeente.