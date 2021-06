‘50 miljard dollar nodig om pandemie wereldwijd aan te pakken’

Overheden van landen moeten extra geld uittrekken om de coronapandemie wereldwijd aan te pakken. Met die gezamenlijke oproep komen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens hen is er zo’n 50 miljard dollar aan financiering nodig voor het uitvoeren van een nieuwe routekaart, die onder meer moet zorgen voor een betere verspreiding van vaccins in de wereld.