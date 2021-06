Nu de zomervakantie nadert en de coronamaatregelen minder streng zijn, wordt de ANWB Reiswijzer, de internetpagina waar voor 24 populaire vakantielanden informatie over de coronamaatregelen is te vinden, druk bezocht. Sinds 11 mei telde de ANWB 2,7 miljoen paginabezoeken, waarbij vooral is gezocht naar informatie over de regels in Frankrijk, België, Duitsland en Italië.