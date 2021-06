De verdediging van de van witwassen verdachte ‘telefoonleverancier van de onderwereld’ Danny M. heeft dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam betoogd dat het Openbaar Ministerie de data van het bedrijf van de man onrechtmatig in handen heeft gekregen. Dit zou volgens advocaat Inez Weski moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM of een vrijspraak.