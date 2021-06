Spanje hoopt dat de relatie met Marokko weer normaal wordt, nu het Spaanse hof heeft besloten om rebellenleider Brahim Ghali niet in voorlopige hechtenis te plaatsen. Dat zegt een woordvoerster van de Spaanse regering. Marokko en Spanje hebben al een aantal weken een conflict over de zorg die Ghali in Spanje krijgt vanwege een coronabesmetting.