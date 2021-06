Ongeveer 250 mensen kregen tussen donderdag 27 mei en zondag 30 mei een onterechte positieve uitslag nadat ze zich bij de GGD-testlocaties in Bergen op Zoom of Goes hadden laten testen op het coronavirus. Volgens het Zeeuwse ziekenhuis Adrz gaat het om mensen die een coronasneltest of antigeentest hebben gekregen.