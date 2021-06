Een stal met 4600 varkens aan de Bloemerstraat in Nederweert is dinsdagmiddag getroffen door een zeer grote brand. Vermoedelijk zijn alle varkens om het leven gekomen. In een naastgelegen stal zitten nog eens 3000 varkens. De brandweer probeert deze stal te redden, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord.