Zo’n 4600 varkens zijn dinsdagmiddag om het leven gekomen door een grote brand in hun stal aan de Bloemerstraat in Nederweert. De brand brak rond 14.00 uur door nog onbekende oorzaak uit en verwoestte de stal waarin de varkens zaten. Zo’n 3000 varkens in een naburige stal konden worden gered. Hun stal bleef de vuurzee bespaard en lag ook niet in de rook, zei een woordvoerder van de brandweer.