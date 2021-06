Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) start aan de Schildersvakopleiding in Zutphen met een opleiding Erfgoed Schilderen. Een erfgoedschilder is gespecialiseerd in het restaureren van schilderwerk in monumentale panden en ander erfgoed. De opleiding in Zutphen is vooralsnog de enige in Nederland.