Ministerie wil reispas ook zonder prikregistratie mogelijk maken

Het RIVM krijgt „langzaamaan” meer zicht op het aantal vaccinaties dat nog niet in het centrale register is opgenomen, laat een woordvoerder weten. Zo’n 1 miljoen coronavaccinaties die bij een huisarts of zorginstelling werden gezet, staan nog altijd niet in dat register. Het ministerie van Volksgezondheid werkt intussen aan een manier waarop het ook voor deze mensen mogelijk wordt om met hun vaccinatie aan een ‘vaccinatiepaspoort’ te komen.