Duitsland, Griekenland en vijf andere landen zijn dinsdag al begonnen met het uitgeven van de Europese coronareispas. Het schakelpunt waardoor EU-landen elkaars zogeheten digitale Covid-19-certificaten kunnen lezen, is sinds dinsdag in de lucht. Nederland ziet er nog geen heil in nu al van start te gaan, omdat de EU-regels waarop het certificaat steunt pas 1 juli van kracht worden.