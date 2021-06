Een 67-jarige man uit Woerden is om het leven gekomen tijdens een ritje met een racefiets in Duitsland. Hij wilde een grote doorgaande weg oversteken, maar zag daarbij een auto over het hoofd. De bestuurder daarvan kon de Nederlander niet meer ontwijken. De man werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar daar bezweek hij aan zijn verwondingen.