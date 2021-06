De Amsterdamse AEX-index boekte dinsdag een stevige winst en bereikte de hoogste koers ooit. Het optimisme over het economische herstel van de coronacrisis werd verder aangewakkerd door positieve cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die in mei naar een recordniveau is gestegen. Later op de dag komen nog de Amerikaanse industriecijfers naar buiten.